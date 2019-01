Australian Open, Fognini eliminato al terzo turno. â€‹Djokovic agli ottavi

Si ferma al terzo turno il cammino di Fabio Fognini agli Australian Open. Il tennista azzurro si deve arrende allo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 23 del mondo, col punteggio di 6-2, 6-4, 2-6, 6-4 dopo due ore e mezza di gioco. Un risveglio troppo tardivo per Fognini che dopo essere andato sotto due set a zero ha dato l'illusione della rimonta, 3-0 al quarto, cedendo poi di colpo e facendosi rimontare 3-3; sul 4-4 il ligure cede nuovamente il servizio subendo poi un parziale di otto punti a zero che gli costano il set. Fognini era l'ultimo azzurro in gara nel tabellone maschile del primo Slam dell'anno in corso di svolgimento al Melbourne Park, ieri erano stati eliminati Andreas Seppi e Thomas Fabbiano.



Novak Djokovic impiega 2 ore e 25 minuti per avere la meglio sul Next Gen Denis Shapovalov, numero 27 del ranking, e approdare agli ottavi di finale degli Australian Open, prima prova stagionale dello Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento del Melbourne Park. Il tennista serbo n.1 del mondo ha battuto il canadese col punteggio di 6-3, 6-4, 4-6, 6-0 ed ora troverà sulla sua strada il russo Daniil Medvedev, numero 19 del mondo, che ha regolato 6-2, 7-6 (7-3), 6-3 il belga David Goffin, numero 21 del seeding. Proseguono il loro cammino altri due big in tabellone. Kei Nishikori, numero 9 del ranking ha avuto la meglio sul portoghese Joao Sousa, numero 44 Atp, 7-6 (8-6), 6-1, 6-2 in 2 ore di gioco. Agli ottavi il giapponese affronterà lo spagnolo Pablo Carreno Busta che eliminato l'azzurro Fabio Fognini. Bene anche Milos Raonic, il canadese numero 17 del mondo ha sconfitto 6-4, 6-4, 7-6 (8-6) il francese Pierre-Hugues Herbert, numero 55 Atp, in poco più di due ore di gioco. Raonic affronterà il vincente del match tra il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del ranking, e l'australiano Alex Bolt, numero 155 Atp.



