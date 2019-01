Australian Open, Serena Williams: «Non ho perso per paura ne per infortunio alla caviglia»

«Non ho avuto paura e non ho perso per la storta alla caviglia che già era fasciata, dobbiamo rendere onore alla prova di Karolina». Serena Williams si esprime così in conferenza stampa al termine del match perso ai quarti di finale dell'Australian Open contro la ceca Karolina Pliskova, dopo aver mancato 4 match point. Il coach Patrick Mouratoglou recrimina invece sull'infortunio che secondo lui avrebbe, in ogni caso, posto fine al suo torneo: «Poteva chiedere il fisioterapista e farsi fasciare più stretta la caviglia, ma forse ha capito che non ci sarebbe stato più niente da fare e il suo torneo era finito lì».

