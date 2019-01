Australian Open, Serena Williams si fa male e cede alla Pliskova

Si ferma ai quarti di finale la corsa di Serena Williams negli Australian Open, primo Slam della Stagione. L'ex numero uno del mondo ha perso con Karolina Pliskova che ha ribaltato il risultato che la vedeva soccombere grazie ad un problema occorso alla statunitense che ha poggiato male il piede sinistro torcendosi una caviglia quando aveva ben 4 match point da giocare. A quel punto la ceca è riuscita a ribaltare il risultato imponendosi 6-4, 4-6, 7-5 in due ore e dieci minuti di partita, rimontando da 1-5 nel terzo parziale, e accedendo in semifinale dove affronterà Naomi Osaka. «Mi è capitato spesso di recuperare un set ed un break ma questa è stata tutta un'altra cosa -ha confessato la Pliskova a fine gara ancora un pò incredula- ma credo che questa resterà la rimonta più incredibile di tutta la mia vita. Prima del match mi ero obbligata a pensare che lei era solo una giocatrice, anche se la più forte di sempre, perché non volevo pensare di non avere chance di batterla, anche se per farlo avrei dovuto giocare davvero bene. Quando però ero sotto 5-1 ammetto che con la testa ero già negli spogliatoi…». Giovedì la ceca troverà sulla sua strada la giapponese Osaka, altro ostacolo da battere per provare a conquistare il suo primo trofeo Slam. La giapponese, campionessa in carica degli Us Open, ha sconfitto per 6-4, 6-1, in un'ora e 12 minuti di gioco, l'ucraina Elina Svitolina. Nell'altra semifinale saranno fronte Petra Kvitova e Danielle Collins.

