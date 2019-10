Treviso-Venezia, torna il derby: stasera spettacolo al Palaverde

TREVISO - Dopo la sconfitta in trasferta a Bologna contro la Fortitudo, per Treviso è già tempo di affrontare un'altra sfida dal grande fascino. Questa sera, alle 20.45, al Palaverde prestigioso anticipo della quinta giornata di serie A: arrivano i campioni d'Italia della Reyer Venezia in ripresa dopo un avvio difficile. Torna un derby storico che da decenni accende le due tifoserie.



Sarà il primo derby per la nuova società, contro una corazzata che da ormai 5 anni svolge un ruolo da protagonista nella massima serie.

