Basket, gli Stati Uniti superano il Brasile e nei quarti trovano la Francia

Gli Stati Uniti battono anche il Brasile ai Mondiali in Cina nell'ultimo impegno della seconda fase 89-73 a Shenzhen e si qualificano per i quarti di finale della competizione dove affronteranno la Francia. Brasile quindi eliminato come la Grecia, alla quale non è bastato il successo sulla Repubblica Ceca per 84-77. Definito quindi il quadro dei quarti di finale, in programma da domani con Argentina-Serbia, Spagna-Polonia, mentre mercoledì Usa-Francia e Australia-Repubblica Ceca

© RIPRODUZIONE RISERVATA