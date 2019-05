Cremona vince anche a Trieste, Trento e Venezia sul 2-2

di Marino Petrelli

Cremona passa a Trieste e chiude la serie 3-1. Decisivo l'ultimo periodo da 12-23 e un Crawford da 33 punti con 6/12 da tre punti. Bene Mathiang da 16 punti e 10 rimbalzi. Trieste guida per quasi 35 minuti ma alla fine gli manca il guizzo finale. Trento impatta invece la serie contro la Reyer giocando un basket un po' ruvido e fatto di grande intensità difensiva. Marble, Hogue e Jovanovic guidano i padroni di casa, a Venezia non basta Bramos da 15 punti e 5/7 da tre



ALMA TRIESTE - VANOLI CREMONA 78-81

Allianz Dome ancora tutto esaurito a sospingere la squadra triestina. Trieste parte forte sospinta da Wright, dopo dieci minuti è 29-21. Il vantaggio si dilata al 16esimo, 45-33. Cremona soffre, ma Crawford (17 punti) tiene in piedi gli ospiti. Al riposo lungo è 48-43. La Vanoli rientra fino al meno due, ma due triple di Wright rimandano Trieste avanti di 6, 60-54. Peric schiaccia il 66-58 a fine terzo periodo, il Dome è tutto in piedi. L'Alma avanti fino al 69-62, ma Stojanovic e uno straordinario Crawford piazzano un parziale da 3-13 e Cremona sorpassa 72-75 al 36esimo. Nuova parità sul 76. Finale intenso. Crawford mette la tripla del 78-79-a 40 secondi dalla fine, Mosley sbaglia due volte il canestro del sorpasso, Stojanovic sbaglia i liberi del +3, Mathiang conquista il rimbalzo in attacco, subisce falli e segna due liberi. Cavaliero prova la tripla disperata del pareggio ma il tiro è corto. Vince Cremona 78-81 e la squadra allenata da coach Sacchetti vola in semifinale. Per Trieste tanti applausi per la grande stagione disputata. Ora la sua partita si giocherà fuori dal campo, cercando una nuova società e la salvezza della Serie A



DOLOMITI ENERGIA TRENTO - UMANA VENEZIA 61-51

Grande colpo d'occhio anche alla Blm Group Arena di Trento. L'Aquila parte forte come in gara 3, 18-11 al settimo, 19-14 al decimo. Beto Gomes mette la tripla del 25-17 al 13esimo. Venezia poco lucida in attacco, si segna poco, 27-20 al 17esimo. All'intervallo è 33-25 con le due squadre che tirano con poco più del 30% dal campo. Al ritorno in campo, non si segna per tre minuti, segno che la partita resta nervosa. La Reyer si riavvicina 33-31, ma è un sussulto. Trento resetta e riparte, 41-31, poi 45-36 al 30esimo. L'Aquila resta avanti 52-43 al 33esimo, poi 59-46. Venezia non segna più (finirà con il 31% dal campo), Trento vince 61-51 e si va a gara 5 al Taliercio tra 48 ore.





