Beretta Famila Schio e Umana Venezia tra le 20 dell’Eurolega 2018/19

di Vittorino Bernardi

VENEZIA – La Fiba Europe dalla sede di Monaco di Baviera ha annunciato le 20 squadre che faranno parte dell’Euroleague Women edizione 2018/19, con due venete in corsa: Beretta Famila Schio, campione d'italia in carica, e Umana Venezia. Dodici squadre partecipano da iscritte, come il Beretta Famila; altre otto, compresa l’Umana, dovranno giocarsi la qualificazione attraverso un preliminare: le quattro vincenti giocheranno la regular season di Eurolega, le quattro perdenti accederanno alla regular season della Eurocup Women. Le presenze di Schio e Venezia onorano lo sport veneto ai massimi livelli. Oltre al Beretta Famila Schio sono iscritte le francesi Tango Bourges Basket e Flammes Carolo Basket; le russe Ummc Ekaterinburg, campionesse in carica e Dynamo Kursk; le turche Fenerbahce Istanbul e Hatay BB; le spagnole dell’Avenida Salamanca, le ungheresi del Sopron; le ceche del Zvvz Usk Praga; le polacche del Ccc Polkowice e le belghe del Mithra Castors Braine.



Le otto squadre che giocheranno il preliminare con la formula andata-ritorno con differenza canestri il 9 e 12 ottobre: Umana Venezia, Esbca-Lm (Francia), Olympiacos Sfp (Grecia), Cukurova Basketbol (Turchia), Atomeromu Tarr Ksc Szekszard (Ungheria), Wisla Croacovia (Polonia), Ttt Riga (Lettonia) e Bc Nadezhda (Russia). Giovedì 5 luglio a Monaco verranno effettuati i sorteggi e calendari dei due gironi da otto e degli accoppiamenti della fase preliminare. La regular season partirà il 24 ottobre: al termine delle quattordici partite le prime quattro accederanno ai play off (al meglio delle tre gare) per la Final four, mentre le quinte e seste giocheranno i play off della Eurocup Women.

© RIPRODUZIONE RISERVATA