Berrettini batte Rublev e vola ai quarti di finale agli Open US

di Guido Frasca

Quarantadue anni dopo Corrado Barazzutti ecco un altro tennista italiano nei quarti agli US Open. E' Matteo Berrettini, 23 anni di Roma. E in quel 1977 l'attuale capitano azzurro di Coppa Davis andò anche oltre raggiungendo le semifinali: lo Slam a stelle e strisce si giocava ancora a Forest Hills sulla terra verde. Ora si gioca a Flushing Meadows e sul cemento. Berrettini con una prestazione da manuale ha annichilito in poco più di due ore Andrey Rublev, 21enne russo che nel 2017 ha raggiunto i quarti a New York, il più giovane dopo Andy Roddick nel 2001. La passata stagione è stato condizionato da un infortunio alla schiena che lo ha tenuto ai box da aprile a luglio. Nella prima parte del 2019 ha raccolto pochino, ma ora è tornato protagonista e qualche settimana fa a Cincinnati ha messo sotto pure Federer. E nel torneo aveva messo alla porta gente come Tsitsipas e Kyrgios. L'azzurro, 24esima testa di serie, si è imposto per 6-1 6-4 7-6 (6). Grazie a questo risultato l’azzurro è già sicuro di ritoccare il best ranking: al momento è numero 16.



Due set perfetti, in cui Berrettini ha dominato in lungo e largo grazie all'uno due servizio-diritto, suo marchio di fabbrica (7 ace e il 63% di prime), ma anche grazie ad una grande efficacia alla risposta. Il primo è volato via in appena 24 minuti: Matteo ha collezionato il doppio dei punti rispetto all'avversario (30 contro 15). Nel secondo, con l'azzurro sempre in pieno controllo, il break è arrivato sul 4-4. Nel terzo Matteo è andato a servire per il match sul 5-4. In quel momento ha pagato l'unico piccolo passaggio a vuoto dell'incontro, dovuto probabilmente alla tensione: 15-40, poi con un brutto doppio fallo (l'unico della sfida) ha consegnato il break a Rublev, che è rientrato in partita. Per poco, però. Bravo Berrettini a resettare subito tutto aggiudicandosi il tie break. Prima degli US Open, Berrettini vantava già un ottavo Slam, raggiunto sempre quest’anno sull’erba di Wimbledon, dove è stato battuto da Federer. Ora il bis a New York. E non è finita qui..



