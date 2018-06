Birmingham, Kvitova affronterà Rybarikova in finale

Seconda finale consecutiva per Petra Kvitova al torneo Wta Premier di Birmingham (erba, montepremi 936.128 dollari). La ceca, numero 8 del mondo e quarta testa di serie, ha regolato per 6-3, 6-2, in appena un'ora e 12 minuti di partita, la rumena Mihaela Buzarnrescu, numero 30 Wta. Domenica nella sfida per il titolo bis Kvitova dovrà vedersela con la slovacca Magdalena Rybarikova, numero 19 del mondo, semifinalista lo scorso anno a Wimbledon (battuta dalla Muguruza che poi avrebbe vinto il torneo), che ha battuto per 7-6 (7-1), 6-4, in un'ora e 47 minuti di gioco, la ceca Barbora Strycova, numero 24 Wta. Finale numero 32 per la 28enne di Bilovec (24 i trofei già messi in bacheca, l'ultimo lo scorso maggio a Madrid), la quinta in questa stagione dopo San Pietroburgo, Doha, Praga e appunto Madrid (le ha vinte tutte), la seconda consecutiva a Birmingham. La due volte regina di Wimbledon (2011 e 2014) non perde una finale da Lussemburgo 2016, sconfitta nell'occasione dalla Nuculescu. Per la 29enne di Piestany si tratta invece dell'ottava finale in carriera (4 i titoli vinti, l'ultimo a Washington nel 2013), la seconda a Birmingham a ben nove anni di distanza dalla prima: nel 2009 finì per conquistare il trofeo superando la cinese Li Na.

