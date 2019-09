Boschiero campione Ibf dei Superpiuma: sconfitto lo spagnolo Thomas

"Boom Boom" Devis è il nuovo campione intercontinentale Ibf: ieri sera a Firenze il pugile piovese Boschiero è stato grande nel match per il titolo dei superpiuma.



Il pugile - nato a Chioggia ma padovano di adozione - ha vinto per ko tecnico all'8. round contro lo spagnolo Ivan Thomás.



Con all'angolo Gino Freo il pugile padovano ha fatto sua la cintura: «A 38 anni devo fare di tutto per ottenerla aveva detto. Ed è stato di parola».





