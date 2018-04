Boston sconfitto in casa, vittoria di Philadelphia

Nel campionato di basket Nba continua la striscia positiva dei Philadelphia 76ers che superano in casa i Dallas Mavericks per 109-97 grazie anche ai 18 punti di JJ Redick e i 16 di Ben Simmons. Buona prova di Marco Belinelli, per lui 15 punti. I Boston Celtics perdono in casa 106-112 con gli Atlanta Hawks, i Memphis Grizzlies superano 130-117 i Detroit Pistons mentre i campioni in carica dei Golden State Warriors passano 117-100 sul parquet dei Phoenix Suns. Colpi esterni di Utah Jazz Indiana Pacers che vincono rispettivamente 112-97 sui Los Angeles Lakers e 123-117 sui Charlotte Hornets. I Toronto Raptors, già sicuri del successo nella Eastern Conference, piegano 112-101 gli Orlando Magic. A poche partite dalla conclusione della regular season sono 12 le squadre qualificate per i playoff: 8 nella Eastern Conference (Toronto, Boston, Philadelphia, Cleveland, Indiana, Miami, Milwaukee, Washington) e 4 nella Western Conference (Houston, Golden State, Portland e Utah).

