Boxe, il medio El Harraz difende per la prima volta il titolo: sul ring campioni e promesse

Boxe, campioni e promesse, su un ring che parla soprattutto romano, sotto l'attenta regia della BBT di Davide Buccioni. Dopo aver conquistato, lo scorso marzo, il titolo dei pesi medi, l'imbattuto Khalil El Harraz dovrà vedersela, giovedì 25 luglio, al Forum Sport Center, con Riccardo Lecca, già sfidante al titolo italiano e al titolo internazionale Wbc. Un match clou che sarà anticipato da un altro derby romano, tra Francesco Russo (5-0-0) e Matteo Guainella (5-0-2), accomunati dal non aver fatto registrare nessuna sconfitta nella loro carriera professionistica.



Lungo anche l'elenco dei giovani professionisti che apriranno la serata (il via dalle ore 20, in via Cornelia 493). si sfideranno sul ring: Luca Papola (7-1-1), vincitore dell’ultimo Torneo delle cinture Wbc-Fpi nella categoria dei pesi Superleggeri, contro il georgiano Giorgi Khupenia (2-3-2); il welter “The Butcher” Pietro Rossetti (4-0-0) con il pugile del Team Sgaramella di Andria Benito Ruggiero (7-2-0); il già Campione Italiano dei Superleggeri Francesco Lomasto (15-2-0) con il georgiano Mikheil Gabinashvili (6-15-0) ed il prossimo sfidante al Titolo italiano dei Superwelter e imbattuto Damiano Falcinelli (10-0-0) con il georgiano Bakari Jalagonia (2-1-2), che il 31 maggio a Milano ha battuto Edmir Sinanaj della Forza & Coraggio.



Venticinque anni, per gli amici “Arabetto”, El Harraz (10-0-1), originario di Rimini ma ormai romano, ha battuto lo scorso 24 marzo, alla Nuvola, il pugliese Marco Boezio. Una carriera partita "per caso": a 12 anni ha iniziato a combattere per perdere peso, in una piccola palestra di Montespaccato. Dopo l'Audace, è passato ad allenarsi il maestro Pili, a piazza Igea. Se la vedrà con Lecca (16-5-1), romano, classe 1979, professionista dal 2010: per lui la scintilla per le arti marziali è scoccata a 5 anni, con la visione del film Karate Kid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA