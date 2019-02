Olimpiadi sempre più giovani: Parigi 2024 apre alla breakdance

Le Olimpiadi strizzano l'occhio ai giovani. Lo aveva già fatta Tokyo 2020, inserendo come discipline sperimentali il surf, lo skateboard e l'arrampicata; lo rifà Parigi che, per il 2024, conferma queste tre discipline e vi aggiunge la breakdance. La proposta è stata inoltrata al Cio e se dovesse arrivare il sì darebbe il la a una rivoluzione clamorosa. A spingere Parigi a queste indicazioni è stata, secondo Le Parisien, la voglia di coinvolgere giovani appassionati e la necessità di non costruire altri impianti. Scalata e breakdance potrebbero e dovrebbero svolgersi nel centro di Parigi, in prossimità di luoghi simbolo della Ville Lumiere. I due sport, peraltro, hanno già debuttato alle Olimpiadi giovanili 2018, a Buenos Aires, con riscontri più che positivi. Ora si prova il salto ai Giochi dei grandi.

