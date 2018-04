Budapest, Seppi vince il derby con Fabbiano, bravo Berrettini

Andreas Seppi approda al secondo turno del torneo Atp 250 di Budapest (terra, montepremi 501.345 euro). L'altoatesino, numero 55 del mondo, si aggiudica il derby azzurro battendo il pugliese Thomas Fabbiano, numero 99 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6 7-5 6-3 in due ore e 25 minuti.



In precedenza aveva salutato il torneo un altro azzurro, Paolo Lorenzi. Il senese, numero 66 del mondo, è stato battuto dal georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 79 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e 21 minuti.



Bella prova di Matteo Berrettini. Il 21enne romano, passato dalle qualificazioni, ha sconfitto l'ungherese Attila Balazs, con il punteggio di 6-4 3-6 7-6 (7-4). Al prossimo turno Berrettini affronterà lo sloveno Aljaz Bedene, numero 57 del mondo e quinta testa di serie nonché finalista della passata edizione.

