Buenos Aires, Cecchinato ai quarti, eliminato Fognini

Marco Cecchinato approda ai quarti di finale del torneo Atp di Buenos Aires (terra, montepremi 590.745 dollari). L'azzurro, numero 18 del mondo e terza testa di serie, ha sconfitto al secondo turno il cileno Christian Garin per 7-6 (7-4), 6-4. Il prossimo ostacolo per il siciliano sarà lo spagnolo Roberto Carballes Baena, che ha sconfitto l'altro italiano Lorenzo Sonego per 7-5, 6-1. Sempre nella notte italiana è uscito di scena al secondo turno anche Fabio Fognini. Il 31enne ligure, numero 15 del ranking mondiale e secondo favorito del seeding, ha ceduto allo spagnolo Jaume Munar per 4-6, 6-4, 7-5.

