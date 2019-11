Morto Jake Burton Carpenter, il padre dello snowboard

È morto ieri in Usa Jake Burton Carpenter, il padre dello snowboard. Lo ha annunciato, con un tweet, l'azienda che fondò Carpenter, la Burton Snowboards, azienda leader che ha portato lo snowboard sulle piste di tutto il mondo: Burton lasciò il suo lavoro a New York per fondare la compagnia che prese il via dalla sua prima tavola, perfezionata in una casa del Vermont nel 1977. A 65 anni, l'imprenditore statunitense è stato sconfitto dalla malattia che, già nel 2011, lo colpì con un tumore; proprio una decina di giorni fa, Burton aveva inviato una lettera ai propri dipendenti per svelare che il cancro era tornato.



It is with a heavy heart that we share that Burton founder Jake Burton Carpenter passed away peacefully last night surrounded by loved ones as a result of complications from recurring cancer. He was the soul of snowboarding, the one who gave us the sport we love. #RideonJake pic.twitter.com/8dChSsm54Y