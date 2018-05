L'Italia vince i Mondiali con la Nazionale di Calcio a 5 dei pazienti psichiatrici

di Stefania Cigarini

C'è un'Italia che ha vinto i Mondiali di Calcio. E' quella dei pazienti psichiatrici della Nazionale di Calcio a Cinque che ha conquistato la Dream World Cup 2018, mercoledì scorso, al Palatiziano di Roma. In finale l'Italia, guidata dal ct Enrico Zanchini, ha battuto 17-4 il Cile.

Terzo il Perù che ha sconfitto nella finale di consolazione l'Ungheria. Il torneo, al quale hanno partecipato 10 nazionali (il Senagal ha dovuto dare forfait all'ultimo momento) con 150 giocatori in campo, si è disputato proprio a ridosso di una data significativa - il 13 maggio - che ha celebrato i 40 anni dellache sancì la chiusura dei manicomi. Lo sport come motore del reinserimento sociale è proprio uno dei filoni della filosofia-Basaglia.Alle precedenti edizioni della Dream World Cup si è ispirato il docu-film "" die l'omonimo libro di Francesco Trento e dello stesso regista. «Questa iniziativa - ha commentato, psichiatra, ideatore dell'evento - ha realizzato il sogno di tutti i partecipanti di vestire la maglia della propria nazionale. Questa maglia ha abbattuto la vergogna, lo stigma del disturbopsichiatrico e investito di orgoglio tutti».La prossima edizione della Dream World Cup si disputerà in Perù nel 2020. «Ma il sogno più grande - ha concluso Rollo, anche presidente del comitato internazionale per il Calcio nella salute mentale - è organizzare la stessa rassegna nel 2022 in Qatar in contemporanea con i

