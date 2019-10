Campionati Europei di pista, l'Italia chiude con 5 medaglie

di Francesca Monzone

Si sono conclusi oggi con la quinta giornata di gare, i Campionati Europei di pista ad Apeldoorn in Olanda. L’Italia oggi si è dovuta accontentare del quarto posto nella Madison femminile con Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri e il sesto, nella stessa specialità, con Elia Viviani e Simone Consonni. Gli azzurri guidati dai due tecnici Marco Villa e Dino Salvoldi, tornano a casa con un bottino di due ori conquistati da Elia Viviani nell’inseguimento individuale e Maria Giulia Confalonieri nella Corsa a Punti. A brillare c’è poi l’argento del quartetto maschile e i due bronzi conquistati dal quartetto femminile e da Michele Scartezzini nella Corsa a punti. Un totale ci 5 medaglie per la spedizione italiana, che nel medagliere, dove l’Olanda ha fatto da padrona, si è seduta al sesto posto.

Soddisfatti i due tecnici, anche se qualcosa in più si sarebbe potuta portare a casa.

Archiviata la prova su pista continentale i ragazzi di Villa e le ragazze di Salvoldi, continueranno a lavorare duramente, con i prossimi appuntamenti che saranno di fondamentale importanza, per prendere i punti e andare alle Olimpiadi di Tokyo.

In gara oggi nei 500 m a cronometro Miriam Vece ha fatto il sesto posto. Eliminati nelle qualificazioni gli azzurri del chilometro a cronometro, Francesco Lamon nono, mentre Francesco Ceci ha terminato undicesimo.

