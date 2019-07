Campionati Europei strada, tutti i convocati di Cassani. Trentin a caccia del bis

di Francesca Monzone

Tutto pronto per i Campionati Europei strada che si svolgeranno dal 7 al 11 agosto ad Alkmaar in Olanda, con Cassani, Amadori e De Candido che hanno ufficializzano gli azzurri. Rivedremo Matteo Trentin, che dovrà riconfermare la maglia con le stelle conquistata lo scorso anno. Matteo arriva dal Tour de France, dove ha vinto una tappa e ottenuto diversi piazzamenti, e si sente pronto a lottare per difendere la maglia di campione continentale. Il 7 si inizierà con le prove a cronometro juniores uomini e donne e la prova mista elite, new entry di questo Europeo. Il giorno dopo saranno protagoniste ancora le prove contro il tempo, ma questa volta in strada scenderanno gli under23 ed elite uomini e donne. Da venerdì si passerà alle prove in linea con uomini e donne juniores e donne under23, mentre sabato sarà la volta degli uomini under23 e donne elite, con Marta Bastianelli, che da leonessa con la maglia tricolore difenderà il titolo conquistato lo scorso anno. Domenica ci sarà invece la prova regina con gli uomini elite. Al fianco di Trentin ci saranno Elia Viviani, pronto per un arrivo in volata con il compagno di squadra Fabio Sabatini, Salvatore Puccio, Andrea Pasqualon, Simone Consonni, Davide Cimolai e Davide Ballerini.

Per la cronometro elite ci saranno Filippo Ganna e Edoardo Affini, mentre gli uomini scelti per la Mix Relay, saranno Edoardo Affini, Matteo Boaro e Davide Martinelli.

La grande novità di quest’anno sarà la Mix Relay, ovvero la staffetta mista formata da tre uomini e tre donne. Il percorso come sempre sarà su un circuito, da ripetere più volte in base alla categoria. L’anello sarà di 11,5 chilometri, tutte le categorie correranno solo nel circuito, ad esclusione degli uomini elite, che per il percorso di 172,6 chilometri, correranno prima su un circuito di 46,16 chilometri per poi passare a quello di 11,5.



CALENDARIO E CONVOCATI



Mercoledì 7 agosto



9.00-10.30 Crono Donne Juniores



11.15- 12.45 Crono Uomini Juniores



h. 14.30 - 16.30 Crono - Staffetta a squadre miste



Giovedì 8 agosto



h. 9.00-10.15 Crono Donne U23



h. 10.45-12.00 Crono Donne Elite



h. 12.45-14.15 Crono Uomini U23



h. 15.00-16.30 Crono Uomini Elite



Venerdì 9 agosto



h. 9.00-11.00 Prova in linea Donne Juniores



h. 12.00-15.00 Prova in linea Donne U23



h.16.00 -19.00 Prova in linea Uomini Juniores



Sabato 10 agosto



h. 9.00-13.00 Prova in linea Uomini U23



h. 13.00-17.00 Prova in linea Donne Elite



Domenica 11 agosto



h. 11.30-16.00 Corsa in linea Uomini Elite









CRONOMETRO INDIVIDUALE



UNDER 23

Puppio Antonio Kometa Cycling Team



Sobrero Matteo Dimension Data For Qhubeka



JUNIORES



Piccolo Andrea Team Lvf



Tiberi Antonio Team Franco Ballerini Due C









CORSA IN LINEA



UNDER 23



Dainese Alberto Seg Racing Academy



Dalla Valle Nicolas Tirol Ktm Cycling Team



Ferri Gregorio Zalf Euromobil Desiree Fior



Gazzoli Michele Kometa Cycling Team



Konychev Alexander Dimension Data For Qhubeka



Puppio Antonio Kometa Cycling Team



JUNIORES



Brioni Yuri Team Giorgi A.S.D.



Cattelan Davide Borgo Molino Rinascita Ormelle



Della Lunga Francesco G.S. Stabbia Ciclismo



Piccolo Andrea Team Lvf



Trainini Tomas Team Lvf



Zambanini Edoardo Campana Imballaggi - Rotogal



MIXED RELAY



ELITE



Affini Edoardo Mitchelton-Scott



Boaro Manuele Astana Pro Team



Martinelli Davide Deceuninck - Quick Step









CRONOMETRO INDIVIDUALE



UOMINI ELITE



Affini Edoardo Mitchelton-Scott



Ganna Filippo Team Ineos









CORSA IN LINEA



UOMINI ELITE



Ballerini Davide Astana Pro Team



Cimolai Davide Israel Cycling Academy



Consonni Simone Uae Team Emirates



Pasqualon Andrea Wanty - Gobert Cycling Team



Puccio Salvatore Team Ineos



Sabatini Fabio Deceuninck - Quick Step



Trentin Matteo Mitchelton-Scott



Viviani Elia Deceuninck - Quick Step

