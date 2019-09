Merano, cadono sei cavalli e sei fantini al premio delle Nazioni: in gara non resta nessuno Video

MERANO - E alla fine, cavalli e cavalieri, caddero tutti. In gara, al 75° Premio delle Nazioni di cross country a Merano, non è restato più nessuno, uomo o animale che fosse. Anzi no, a qualche minuto dalla caduta che aveva coinvolto tutti i partecipanti, con cavalli e fantini che correvano, autonomamente, da tutte le parti meno che in direzione del traguardo, un concorrente è riuscito a riacciuffare il suo destriero e a concludere in piena solitudine la gara più accidentata degli ultimi anni.



Come riporta il sito Mondoturf.net, l'azzeramento dei concorrenti è avvenuto durante il passaggio di una doppia gabbia a metà dell'articolato percorso di sei chilometri costellati da alte siepi e continui cambi di direzione.



Non è dato capire perché tutti i sei concorrenti si siano trovati in difficoltà sullo stesso ostacolo, ma poi è scattata la caccia al recupero del proprio cavallo, come consentito dal regolamento di questa specialità assai dura per uomini e animali. Non è stato facile e infatti solo il fantino Dominik Pastuszka è infine riuscito a risalire in sella al suo Silver Tango per poi proseguire la gara senza fretta e senza rischi di essere superati: erano restati gli unici partecipanti. E vittoria è stata.







La caduta generale dal minuto 6' 40"







