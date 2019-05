Cecchinato ai quarti di finale dell'Atp Monaco: facile vittoria in due set su Klizan

Buon rientro per Marco Cecchinato all'Atp Monaco dopo l'influenza che la scorsa settimana gli aveva impedito di difendere il titolo a Budapest, anche se a fine match non è sembrato particolarmente soddisfatto. Il tennista palermitano si è qualificato per i quarti di finale del torneo Atp di Monaco di Baviera. Il 26enne, numero 19 del ranking mondiale e terza testa di serie, entrato in gara direttamente al secondo turno, ha superato in due set (6-1 6-3), lo slovacco Martin Klizan, numero 60 Atp, campione nell'edizione del 2014. Prossimo ostacolo per il siciliano - venerdì - il vincente del match tra il brasiliano Thiago Monteiro, numero 111 del ranking mondiale, promosso dalle qualificazioni, e l'ungherese Marton Fucsovics, numero 35 Atp ed ottava testa di serie del torneo.



In corsa al secondo turno c'è anche Matteo Berrettini: il 23enne romano, numero 37 Atp (best ranking dopo il secondo titolo in carriera conquistato a Budapest domenica scorsa), dopo aver sconfitto all'esordio l'uzbeco Denis Istomin, tornerà in campo giovedì contro lo statunitense Denis Kudla, numero 82 del ranking mondiale. Intanto è già nei quarti il primo favorito del tabellone, il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking mondiale e vincitore delle ultime due edizioni del torneo: il 22enne di Amburgo, entrato in gara direttamente al secondo turno, ha sconfitto per 7-5 6-1 l'argentino Juan Ignacio Londero. Prossimo avversario il cileno Cristian Garin

