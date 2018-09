Chengdu, Fognini batte Fritz e vola in finale

Fabio Fognini vince in rimonta contro Taylor Fritz e raggiunge la finale del 'Chengdu Open' (torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.070.040 dollari) in corso sul cemento di Chengdu, in Cina. Il 31enne azzurro, numero 13 del mondo e favorito n.1 del seeding, ha battuto 6-7 (5-7), 6-0, 6-3 il 20enne californiano numero 62 del ranking mondiale dopo un'ora e 51 minuti di gioco. In finale Fognini affronterà il vincitore della sfida tra il portoghese Joao Sousa, e l'australiano Bernard Tomic.



© RIPRODUZIONE RISERVATA