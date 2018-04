Ciclismo, ancora un lutto: morto a 25 anni il belga Goeleven

Un altro lutto sconvolge il mondo del ciclismo. È morto nella notte il 25enne belga Jeroen Goeleven, tesserato per lo Snake Cycling Team. Goeleven è deceduto nel sonno ed è stato trovato morto nel letto della sua camera dal padre Danny, che ha poi dato la notizia su Facebook: «La nostra famiglia è distrutta, ho trovato nostro figlio nella sua stanza senza vita, è incomprensibile». Il Tribunale ha aperto un'inchiesta per accertare le cause del decesso. La scomparsa di Goeleven arriva dieci giorni dopo la morte di Michael Goolaerts in seguito all'arresto cardiaco avuto durante la Parigi-Roubaix.

© RIPRODUZIONE RISERVATA