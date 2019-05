Giro d'Italia, Ackermann conquista la seconda tappa davanti a Viviani. Roglic resta in rosa

di Francesca Monzone

Il tedesco della Bora-Hansgrohe Ackermann ha vinto in volata la seconda frazione del Giro d’Italia: 205 chilometri da Bologna a Fucecchio. Secondo posto per il campione italiano Elia Viviani, seguito da Caleb Ewan e Fernando Gaviria in quarta posizione, con Demare quinto. Primoz Roglic mantiene la maglia rosa di leader seguito da Yates e Nibali. Ottima performance di Giulio Ciccone, protagonista della fuga di giornata e che ha guadagnato ulteriori punti per la classifica scalatori.



La tappa dedicata a Gino Bartali e Indro Montanelli è andata al campione nazionale tedesco, che in una volata composta da tutti i migliori, ha dimostrato di essere il più forte.

La corsa è stata caratterizzata da una fuga partita due chilometri dopo il via e formata da: Francois Bidard (Ag2r La Mondiale), Marco Frapporti (Androni-Sidermec), Mirco Maestri (Bardiani-CSF), Lukasz Owsian (CCC Team), Sean Bennett (EF Education First), Damiano Cima (Nippo-Vini Fantini-Faizanè), Giulio Ciccone e William Clarke (Trek-Segafredo).



La prima parte della giornata è stata segnata dal maltempo, con pioggia e temperature sotto i 10 gradi. Il gruppo ha deciso quindi di lasciare andare i fuggitivi, che hanno raggiunto un vantaggio massimo di 4’05”.

Arrivati in Toscana con il tempo che via via è andato migliorando, il plotone ha ridotto il suo distacco e i fuggitivi, messi a dura prova dagli attacchi da Ciccone, si sono dimezzati.

A 40 chilometri dalla conclusione Ciccone, Bidard, Owsian e Frapporti, hanno mantenuto poco più di un minuto di vantaggio dal gruppo. Sulla salita del San Baronto, la UAE Emirates ha iniziato a fare il forcing per assicurarsi l’arrivo in volata per Gaviria.



Più avanti il gruppo si è fermato per la caduta di due corridori della Movistar: il tedesco Sutterlin e lo spagnolo Carretero. I due dopo un primo momento di shock, sono riusciti a risalire in bici e a proseguire la corsa.

Nella parte finale della gara, complice la stanchezza e il vento, il gruppo si è inizialmente allungato e poi spezzato in più tronconi, con i quattro attaccanti che hanno perso terreno e sono stati riassorbiti dal gruppo.

A 10 chilometri da Fucecchio il otone compatto è andato dritto verso il traguardo, con i treni dei velocisti che si stavano organizzando. Tra loro però non c’era Nizzolo, che ha avuto problemi con una foratura e per la rabbia ha lanciato la bici al bordo della strada.



Nel finale una caduta a 400 metri dal traguardo con Le Gac finito contro le transenne, ha probabilmente cambiato le sorti del finale. I velocisti in testa hanno aspettato a fare la loro mossa e il campione nazionale tedesco ne ha approfittato per lanciare la volata. Viviani aveva cercato la ruota di Gaviria e non si aspettava la mossa del velocista della Bora Hansgrohe. Nonostante l’impegno finale, il veronese oggi si è dovuto accontentare della seconda piazza davanti ad Ewan e Gaviria.

Domani il Giro d’Italia resterà in Toscana. Sarà ancora una tappa mossa, di 220 chilometri da Vinci a Orbetello. Il finale completamente pianeggiante sarà l’occasione per un arrivo in volata.





Ordine d’arrivo

1)ACKERMANN Pascal BORA – HANSGROHE 4h 44’ 43” 0’ 10” 0’ 00”

2)VIVIANI Elia DECEUNINCK – QUICK-STEP 4h 44’ 43” 0’ 06” 0’ 00”

3)EWAN Caleb LOTTO SOUDAL 4h 44’ 43” 0’ 04” 0’ 00”

4)GAVIRIA RENDON Fernando UAE TEAM EMIRATES 4h 44’ 43” 0’ 00”

5)DEMARE Arnaud GROUPAMA – FDJ 4h 44’ 43” 0’ 00”

6)CIMOLAI Davide ISRAEL CYCLING ACADEMY 4h 44’ 43” 0’ 00”

7) KUZNETSOV Viacheslav TEAM KATUSHA ALPECIN 4h 44’ 43” 0’ 00”

8) DE BUYST Jasper LOTTO SOUDAL 4h 44’ 43” 0’ 00”

9)SBARAGLI Kristian ISRAEL CYCLING ACADEMY 4h 44’ 43” 0’ 00”

10)SELIG R üdiger BORA – HANSGROHE 4h 44’ 43” 0’ 00”



Classifica Generale

1)ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 4h 57’ 42” 0’ 00”

2)YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 4h 58’ 01” 0’ 19”

3)NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 4h 58’ 05” 0’ 23”

4)LOPEZ MORENO Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 4h 58’ 10” 0’ 28”

5)DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 4h 58’ 10” 0’ 28”

6)MAJKA Rafal BORA – HANSGROHE 4h 58’ 15” 0’ 33”

7)GEOGHEGAN HART Tao TEAM INEOS 4h 58’ 17” 0’ 35”

8)MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 4h 58’ 21” 0’ 39”

9)CARUSO Damiano BAHRAIN – MERIDA 4h 58’ 22” 0’ 40”

10)BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pel ASTANA PRO TEAM 4h 58’ 24” 0’ 42”

© RIPRODUZIONE RISERVATA