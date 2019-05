Le Monde consacra il Giro:«I corridori lo preferiscono al Tour»

«C'è sempre più rosa sulla tavolozza dei grandi maestri del ciclismo, tradizionalmente ispirati dal giallo del Tour de France»: lo scrive oggi il quotidiano Le Monde, nel giorno della partenza di un Giro d'Italia che definisce come «corsa più affascinante della stagione». Le Monde nota che alla partenza di oggi a Bologna ci sono «tre specialisti delle corse a tappe» come l'olandese Tom Dumoulin, l'inglese Simon Yates e lo sloveno Primoz Roglic. Dovevano formare un quartetto da sogno con il prodigio del ciclismo mondiale Egan Bernal, ma il colombiano ha dichiarato forfait per una caduta in allenamento a una settimana dal via«. »Il tabellone - continua Le Monde - rimane senza dubbio più in ombra per la partenza del Tour de France da Bruxelles, dove l'aquila a tre teste di Ineos - Christopher Froome, Geraint Thomas e Egan Bernal - avrà pochi avversari«. Le Monde individua le ragioni di questa tendenza nel fatto che si tratta »di un Tour de France in versione Sky«, dove »anche i corridori vorrebbero sottrarsi alla sceneggiatura di una corsa sotto controllo, dove gli audaci vengono sistematicamente riportati all'ordine dal treno infernale della squadra britannica«. »Al Giro - aggiunge il quotidiano - nessuna squadra, neppure la Sky che accompagnava Christopher Froome la stagione scorsa, ha i mezzi di controllare la corsa«.

