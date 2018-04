Arrivano i ciclisti, città paralizzata: si saranno anche Ballan e Rebellin

di Roberto Cervellin

VICENZA - Si chiama Granfondo Liotto, si legge manifestazione ciclistica. Il 22 aprile dalle 8.30 al primo pomeriggio Vicenza ospiterà la ventesima edizione dell'evento amatoriale che paralizzerà quasi mezza città. Quella compresa tra Monte Berico, e i quartieri dei Ferrovieri, Sant'Agostino, stazione, San Felice e Riviera Berica.



Gli automobilisti dovranno armarsi di pazienza. Sì, perché per buona parte della giornata le strade della zona sud est del capoluogo saranno riservate a cicloturisti e agonisti che si misureranno i 2 percorsi, rispettivamente di 95 e 130 km con un dislivello che andrà dai 1500 metri per i primi ai 2500 per i secondi.



Le bici, da viale Roma, raggiungeranno viale Dalmazia, piazzale Fraccon, Borgo Berga, viale Riviera Berica, strada delle Grancare e Arcugnano. Rientreranno da via Breganzola per proseguire in viale Sant'Agostino, via Ferreto de' Ferreti, viale Verona, piazzale De Gasperi e viale Roma. Tra loro ci saranno campioni del calibro di Alessandro Ballan e Davide Rebellin.



Per chi si muoverà in auto, attenzione a divieti e sensi unici. Dalle 8.15 alle 8.45 sarà chiusa l'area tra la stazione e la Riviera Berica fino all'uscita della tangenziale. Alcune strade laterali rimarranno isolate, a parte la Commenda, transitabile.



Fino alle 14 ripercussioni viabilistiche sulla parte che gravita tra Sant'Agostino e San Felice. In particolare, dai Ferrovieri si entrerà e uscirà solo da via Maganza e dal cavalcavia. Uscita consentita anche su viale Sant'Agostino. Viale Fusinato e viale Maganza saranno percorribili solo fino a via Vaccari. Corso San Felice resterà chiuso da piazzale De Gasperi alla rotatoria di viale Milano. Da viale Mazzini all'incrocio con viale Milano sarà possibile svoltare a destra su corso San Felice e Fortunato. In ginocchio anche i bus, costretti a diverse deviazioni. Informazioni su www.svt.vi.it petr i mezzi pubblici e su granfondoliotto.it per la gara.

