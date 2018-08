Cincinnati, Halep e Kvitova in semifinale

di Redazione Sport

La numero 1 del mondo Simona Halep raggiunge le semifinali al 'Western & Southern Open' (cemento, montepremi di 2.874.299 dollari), in corso di svolgimento a Cincinnati, negli Usa. In un programma condizionato dalla pioggia di giovedì, la tennista rumena ha battuto 6-4, 6-1 l'ucraina Lesia Tsurenko, numero 44 del ranking. In semifinale la campionessa di Costanza troverà la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 34 Wta, vincitrice 6-4, 6-3 la statunitense Madison Keys, numero 13 della classifica mondiale. Dall'altra parte del tabellone la semifinale vedrà opposte Petra Kvitova e Kiki Bertens. La ceca, numero 6 del ranking mondiale e ottava testa di serie, ha posto fine alla corsa della belga Elise Mertens, numero 14 del mondo, 7-5, 5-7, 6-3 dopo due ore e 42 minuti. L'avversaria Bertens ha invece avuto la meglio 6-4, 6-3 in un'ora e 24 minuti sull'ucraina Elina Svitolina.

