Cincinnati, Halep in finale contro la Bertens

Dopo Kiki Bertens anche Simona Halep stacca il pass per la finalissima del 'Western & Southern Open' (cemento, montepremi di 2.874.299 dollari) in corso di svolgimento a Cincinnati, negli Stati Uniti. La tennista rumena numero 1 del mondo ha eliminato la bielorussa Arina Sabalenka, numero 34 Wta, 6-3, 6-4, in un'ora e 16 minuti. In precedenza l'olandese Bertens, numero 17 Wta, aveva battuto la ceca Petra Kvitova, numero 6 del mondo, in rimonta 3-6, 6-4, 6-2 dopo un'ora e 55 minuti di gioco.

