Claudia Nainggolan, sorriso contro il cancro all'Olimpico. La foto con lady Dzeko: «Che forza immensa questa donna»

di Simone Pierini

Claudia Lai Nainggolan ieri sera era in tribuna allo stadio Olimpico di Roma per assistere alla partita dei giallorossi contro l'Atalanta. Al suo fianco Emra Silajdzic, moglie di Edin Dzeko, che ha condiviso la foto su Instagram. «Che grande amore, che forza immensa! Questa donna!», ha scritto lady Dzeko. La moglie di Radja Nainggolan, che ora gioca con il Cagliari, l'11 luglio ha annunciato di essere malata di cancro. Ieri è apparsa sorridente.



Solamente quindici giorni fa raccontava la sua battaglia contro la malattia come «il periodo più buio» della sua vita con la speranza che si trasformi solo in un brutto ricordo. Un sorriso che sa di speranza. Un sorriso replicato poche ore dopo da piazza Campo de Fiori, insieme ad alcuni amici.





