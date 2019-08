Cliff Diving World Series, la penultima tappa in programma a Mostar

Se Rhiannan Iffland e Gary Hunt sono a un passo dalla conquista del titolo di campioni della Red Bull Cliff Diving World Series 2019 e con una buona performance a Mostar sabato 24 agosto possono assicurarsi il trofeo del Re Kahekili, la penultima tappa della competizione sarà un appuntamento decisivo per le qualificazioni dei diver titolari dell’edizione 2020, e prometterà ancora una volta colpi di scena e adrenalina senza eguali.



I 24 intrepidi diver sono determinati a eseguire il loro tuffo più convincente per guadagnare punti preziosi e ottenere la qualifica per l’anno venturo: solo i 4 diver migliori in entrambi i circuiti, infatti, potranno assicurarsi automaticamente un posto nella prossima World Series. Fra loro anche l’italiano Alessandro De Rose che, reduce da un quarto posto ai mondiali FINA nella Corea del Sud, parteciperà alla gara in Bosnia Erzegovina come atleta wildcard, e cercherà come sempre di dare il massimo e regalare prestazioni ricche di emozione.



I tuffi dai 21 e 27 metri non potranno che aggiungere fascino al maestoso ponte Stari Most, antichissimo punto di riferimento della cittadina in Bosnia Erzegovina, nonché scenario di tuffi da grandi altezze già dal XVII secolo. I migliori cliff diver del mondo dovranno sfoggiare le loro abilità al cospetto di spettatori esperti, gli abitanti del posto, che conoscono tutti gli atleti per nome, essendo dei super appassionati dello sport.





© RIPRODUZIONE RISERVATA