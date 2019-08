Via libera definitivo in Parlamento alla legge sullo sport. Dopo il sì ottenuto alla Camera, il disegno di legge riportante 'deleghe al governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazionè è stato approvato oggi anche dal Senato con 154 voti favorevoli, 54 contrari e 52 astenuti.

