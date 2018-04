Coppa Davis, l'Italia si porta sull'1-1: Fognini supera Chardy in 4 set

Italia e Francia sono sull’ 1-1 dopo la prima giornata della sfida di Coppa Davis, valida per i quarti di finale del World Group 2018 in corso fino a domenica sulla terra rossa di Valletta Cambiaso, a Genova. Fabio Fognini nel secondo singolare ha superato con il punteggio di 6-7(6) 6-2 6-2 6-3, dopo tre ore e 33 minuti, Jeremy Chardy, rispondendo così all’affermazione ottenuta in precedenza da Lucas Pouille, che aveva sconfitto in cinque set, per 6-3 6-2 4-6 3-6 6-1, dopo una battaglia di due ore e 50 minuti, Andreas Seppi.



Sabato, alle 14, il doppio tra la coppia azzurra Simone Bolelli/Paolo Lorenzi e quella francese Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut. Domenica (inizio ore 11.30) gli ultimi due singolari: la sfida tra i due numeri uno dei rispettivi team, Fabio Fognini e Lucas Pouille, e in chiusura quella tra i numeri due, Andreas Seppi e Jeremy Chardy.



FOGNINI PIEGA CHARDY

Il sesto testa a testa tra i due (4-1 per l’azzurro il bilancio nei precedenti) ha visto subito entrambi faticare per tenere il servizio: Chardy ha salvato due palle break nel gioco di apertura e una poi sull’1-1, lo stesso Fognini – in versione tricolore - ne ha fronteggiate un paio nel secondo game. Però nel sesto gioco, dopo aver commesso un paio di errori di troppo, è stato proprio l’azzurro a dover cedere la battuta, ritrovandosi sotto 2-4. Break confermato dal 31enne di Pau, salito 5-2 cancellando due opportunità per il 3-4. Ma quando è andato a servire per il set, il francese ha perso a zero il gioco (4-5), con l’azzurro a completare la rimonta sul 5-5 e poi a guadagnare il tie-break nonostante due diritti sbagliati. Qui l’eccessiva fretta di chiudere il punto, con tre gratuiti, hanno costretto ad inseguire (1 a 4 e 3 a 5) il 30enne di Arma di Taggia, che sul 5 pari ha messo un diritto in corridoio, per poi annullare il primo set point con un recupero di rovescio all’incrocio delle righe, ma un ace di Chardy e un altro errore di Fognini hanno fatto pendere la bilancia dalla parte transalpina (8 a 6) dopo quasi un’ora e un quarto. L’italiano ha cominciato nel modo peggiore la seconda frazione, perdendo la battuta con troppi errori, per poi sotto 1-2 richiedere un medical time out, con trattamento alla gamba sinistra sotto il ginocchio. Fabio ha reagito, recuperando il break e piazzando un parziale di sei game consecutivi dallo 0-2 al 6-2 per pareggiare la situazione. Striscia proseguita anche in apertura di terzo set, quando il ligure ha fronteggiato tre palle break facendo suo un gioco durato ben 7 minuti, poi interrotta da Chardy dopo 7 giochi ottenendo l’1-1 dopo aver sventato tre opportunità per il 2-0 Italia. Ed è stato il francese a “strappare” (2-1), subito riagganciato con il contro-break tricolore, poi bissato per il 4-2 Fognini, che con un altro 6-2 si è portato in vantaggio. Sostenuto dal calore del pubblico, in apertura di quarto set Fabio ha salvato con coraggio una palla break, ha brekkato lui e si è issato sul 3-0. L’azzurro ha mancato tre chance per il 4-0, venendo invece riagganciato dall’avversario (break per il 2-3 dopo aver visto sfumare un’opportunità del 4-1). Che però ha perso l’ottavo gioco dal 40-0 in suo favore, regalando il 5-3 all’italiano, che dopo oltre tre ore e mezza di lotta ha posto fine all’imbattibilità in Davis di Chardy vendicando la sconfitta beffarda subita a Indian Wells dal francese.



PUNTO DA PORTARE A CASA

«Era un punto da portare a casa e ce l'ho fatta. Con Chardy? Sono cose che succedono in campo ma restano lì». Così Fabio Fognini ha commentato a bordo campo la gara vittoriosa con il francese. Durante la partita tra i due giocatori ci sono stati alcuni battibecchi su alcune palle contese. «Ho avuto un piccolo momento a vuoto nel quarto set ma mi sono subito ripreso» ha aggiunto il tennista italiano. «Nel primo set non mi sentivo bene, lo dicevo a Corrado, non riuscivo a muovere la palla come volevo» ha detto ancora. «È stato bello giocare davanti a tanti amici, ho tantissimi bei ricordi di Genova - ha aggiunto Fognini -. Sono cresciuto qui fino a 14 anni. È bello ritrovarli e averli vicino».

© RIPRODUZIONE RISERVATA