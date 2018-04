Coppa Davis, Seppi sconfitto da Pouille: Italia-Francia 0-1

Nonostante una bella rimonta, da 0-2 a 2-2, sfoggiando a tratti un grande tennis, Andreas Seppi non è riuscito nell'impresa di battere il numero 10 al mondo Lucas Pouille e la Francia conduce 1-0 nei quarti di finale di Coppa Davis. Nel campo Beppe Croce (terra rossa) dello stadio di Valletta Cambiaso a Genova, Pouille si è imposto 6-3, 6-2, 4-6.



«La reazione che ho avuto dopo essere stato sotto di due set sicuramente è stata positiva, dispiace però non essere riuscito a completare la rimonta». Così il tennista azzurro Andreas Seppi in conferenza stampa dopo la sconfitta nel primo singolare dei quarti di finale in corso di svolgimento a Genova contro la Francia. Sorride la Francia dunque grazie al punto conquistato da Lucas Pouille che ha vinto il match in cinque set. All'inizio l'azzurro è apparso un pò contratto: «Ho fatto più un gioco da 'velocè ma sulla terra battuta non è facile. Peccato davvero, dispiace per il break sul 2-1 e poi Pouille è scappato via veloce e non sono più riuscito a recuperare». Stanchezza al quinto set? Seppi spiega: «Mi sentivo bene, non era un problema fisico ma è stato fatale il secondo break sul 4-1 per Pouille».



È soddisfatto ovviamente Lucas Pouille: «È grazie al sostegno dei tifosi francesi che sono riuscito a trovare le energie per ritornare in corsa nel quinto set». Il francese ha spiegato come ha fatto a reagire dopo il buon inizio: «dopo i primi due set ho avuto grandi difficoltà. Nel quinto ho deciso che dovevo tornare a forzare i colpi per vincere e ci sono riuscito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA