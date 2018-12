Coppa del Mondo, Hirscher cade: a Campiglio vince Yule. Quinto Razzoli

A Madonna di Campiglio il campione austriaco Marcel Hircher, che era a comando, è uscito nella seconda. Prima di lui era uscito il norvegese Henrik Krisoffersen che era secondo. Ha vinto così lo slalom speciale di cdm - primo successo in carriera - lo svizzero Daniel Yule in 1.38.34. Dopo di lui gli austriaci Marco Schwarz 2/o in 1.38.68 e Micael Matt In 1.38.68. Per l'Italia il migliore è' stato un redivivo Giuliano Razzoli, oro olimpico a Vancouver 2010 e solo gare in coppa Europa negli ultimi tempi: con il pettorale 69 ha chiuso al quinto posto in 1.39.42. Poi ci sono Manfred Moelgg 6/o in 1.39.43 ed il 22enne Simon Maurberger 20/o in 1.40.54. Fuori è' invece finito la rivelazione della giornata, il 19 enne altoatesino Alex Vinatzer che era ottavo dopo la prima manche ma è uscito nella seconda probabilmente perchè tradito dall'emozione. Fuori anche il trentino Stefano Gross, squalificato per aver inforcato a ridosso del traguardo. Ora breve pausa natalizia anche per la coppa del mondo uomini. Poi si riparte ma si resta in Italia, a Bormio: venerdì 28 e sabato 29 sulla pista Stelvio tornano i velocisti con una discesa ed un superG.

© RIPRODUZIONE RISERVATA