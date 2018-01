Coppa del Mondo, nel gigante di Kranjska Gora domina la Shiffrin ma la Goggia è terza

Podio numero 16 per la bergamasca Sofia Goggia e questa volta in slalom gigante dopo i due conquistati in questa stagione in superG. Ha vinto - ennesimo successo stagionale e 39/o in carriera - La statunitense Mikaela Shiffrin in 1.47.40 davanti alla francese Tessa Worley in 1.47.71 mentre Sofia ha chiuso 3/a in 1.48.31. Per l'Italia c'è poi Federica Brignone buona 6/a in 1.48.38 che sul ripido muro finale ha perso il vantaggio che aveva sino ad allora accumulato. Seguono Irene Curtoni 23/a ex aequo con Marta Bassino in 1.50.37: fuori invece Manuela Moelgg. Domani a Kranjska slalom speciale.

