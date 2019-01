Coppa del Mondo, Paris trionfa nella discesa libera di Kitzbuehel

Dominik Paris trionfa nella discesa di Kitzbuehel, valida per la coppa del mondo maschile di sci. L'azzurro si è imposto con il tempo di 1'56«82 chiudendo davanti allo svizzero Beat Feuz, staccato di 20 centesimi. Il podio è andato all'austriaco Otmar Striedinger, sceso col pettorale numero 27, che è giunto a 37 centesimi da Paris e ha relegato al quarto posto l'altro italiano Christof Innerhofer. Per Paris arriva così la terza vittoria stagionale dopo la doppietta di Bormio, la dodicesima in carriera in coppa del mondo. La Streif si conferma terreno fertile per il 29enne atleta dei Carabinieri, per la quarta volta sul gradino più alto del podio sulla mitica pista austriaca. Paris sale così al secondo posto della classifica di specialità con 320 punti, a 100 lunghezze da Feuz. Terzo Innerhofer a quota 260.

