Eccezionale doppietta azzurra nella discesa di cdm sui 3.270 metri della massacrante pista Stelvio di Bormio: ha vinto Dominik Paris in 1.55.21 e secondo posto per Christof Innerhofer in 1.55.57. Terzo lo svizzero Beat Feuz in 1.55.73. Domani a Bormio è in programma un superG, ultima gara del 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA