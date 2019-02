Doppio 3-0: anche la finale di coppa Italia è Conegliano-Novara

di ​Vanni Zagnoli

E’ il volley dei monopòli, fra i maschi Trento e Perugia, Civitanova e Modena si dividono i trofei e le finali: nel prossimo weekend il solito quartetto si disputerò la coppa Italia, a Bologna. Ma oggi i riflettori sono al femminile, con Novara e l'Imoco Conegliano di nuovo di fronte in finale. Le semifinali di Verona vedono il doppio 3-0 delle piemontesi sulle farfalle bustocche e delle pantere trevigiane su Scandicci, lontana dalla prima finale della sua sua storia.



Non c’è l’esaurito, a Verona, nonostante Chievo ed Hellas fossero a Empoli e a Carpi, neanche ci sarà, probabilmente, per le finali, dalle 18 Novara-Conegliano è su Raisport. E’ come negli anni ’90 al maschile, fra Modena e Treviso e difatti le pantere venete giocano a Villorba. C’è il meglio del volley italiano, in gonnella, con la regia di Piero Rebaudendo, come quando 40 anni fa vinceva tutto con Torino, con Silvano Prandi in panchina, a 72 anni ancora sulla breccia.



Il movimento ha assorbito l’uscita al primo turno alle olimpiadi con l’argento mondiale, Sylla e compagne sono popolari, richiestissime anche dalla tv, da Piero Chiambretti, ma pensano al campo. Vediamo se esulterà la presidentessa suora, Giovanna Saporiti, come nella supercoppa e nella coppa Italia di un anno fa, o se preverà ancora Piero Garbellotto, dell’Imoco. “Il nostro budget è superiore ai tre milioni”, conferma accanto alla bellissima fidanzata istriana. Tenta il poker, compresa la Champions. “Due anni fa - ricorda - con le russe arrivammo al tiebreak, davanti al nostro pubblico”.



Adesso è dura, una finale tutta italiana è improbabile.



La pallavolo femminile aspetta solo la prima medaglia olimpica, al palazzetto incrociamo molti procuratori. La mentalità calcistica è sbarcata anche qui.























© RIPRODUZIONE RISERVATA