Al via le qualificazioni all’Europeo di volley donne

BASSANO DEL GRAPPA - Grande appuntamento da oggi a sabato di pallavolo femminile internazionale al Pala2 di Bassano con il quadrangolare tra le nazionali di Italia, Polonia, Croazia e Austria per la qualificazione ai Campionato europeo 2018 di volley Under 17 in programma a Sofia (Bulgaria) dal 13 al 21 aprile. Allenata da Marco Mencarelli la nazionale azzurra, campione Under 16 in carica (2017), è la favorita ma dovrà spremersi per vincere le tre partite del girone B. C’è garanzia di spettacolo fino a sabato al Pala2: due gli incontri al giorno alle 15.30 e 18.30 a ingresso gratuito. Le sfide di oggi: Croazia-Polonia (15.30) e Italia-Austria (18.30). Le sfide di domani: Polonia-Austria (15.30) e Italia-Croazia (18.30). Le sfide di sabato: Austria-Croazia (15.30) e Italia-Polonia (18.30). A contendere all’Italia il primo posto nel girone è il team polacco. Sono otto i gironi di qualificazione: agli Europei parteciperanno le prime classificate e le tre migliori terze.



