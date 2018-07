Dal doping al Tour de France, Froome: «E' stata una liberazione»

Dopo l'arrivo di Chris Froome in Francia, oltre 100 giornalisti e 20 cameraman hanno ricevuto il campione del Tour de France ciclismo in una palestra di San-Mars-La-Réorthe. Tre giorni prima dell'inizio della 105a edizione della gara francese, il ciclista britannico ha ancora una volta proclamato la sua innocenza del caso di doping che lo ha visto coinvolto e che è stato archiviato. «Questa è stata una grande sfida per me e la mia famiglia. Sono sollevato che sia finita. Ho lasciato cadere un peso dalle spalle», ha detto Froome dopo la decisione dell'Uci di archiviare il caso. Froome, che è apparso davanti alla stampa senza guardie del corpo, ha chiesto ai fan di trattarlo con rispetto. «Se non gli piace Chris Froome, dovrebbero indossare la maglia di una squadra che sostengono e non portare nulla di negativo alla gara», ha detto il capitano del Team Sky. Il numero uno della squadra, David Brailsford, ha aggiunto: «Chris ha preso tutto questo incubo con dignità, ha vinto il Giro e ora è qui, abbiamo sempre creduto che avesse preso una dose ammissibile». Froome ha definito il Tour che inizia sabato come la più grande sfida della sua carriera. Il ciclista 33enne vuole vincere il suo quarto titolo consecutivo e anche entrare nell'Olimpo dei cinque volte campioni del Tour.

© RIPRODUZIONE RISERVATA