Del Potro dà forfait, non parteciperà agli Open d'Australia

Juan Martin Del Potro non parteciperà agli Open d'Australia, che cominciano a Melbourne il prossimo 14 gennaio. Lo ha annunciato il 30enne tennista argentino, numero 5 del ranking Atp, spiegando di non essersi ancora ripreso dopo la frattura alla rotula destra causata da una caduta durante un match nel «1000» di Shanghai dello scorso ottobre. «Vi auguro un grande 2019. La mia convalescenza sta proseguendo bene il suo corso e vi comunicherò più avanti quando potrò ritornare in campo. Sfortunatamente non sarà in Australia», ha scritto Del Potro sul proprio profilo Twitter. «Ma sono contento dei progressi compiuti in queste settimane. Buon anno e divertitevi», ha aggiunto Del Potro, chiudendo il suo post con il disegno di due coppe di Champagne e una bottiglia stappata, a simboleggiare il brindisi di Capodanno

© RIPRODUZIONE RISERVATA