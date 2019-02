Derby veneto entusiasmante: Schio vince nel finale su San Martino

di Vittorino Bernardi

SCHIO 67

SAN MARTINO 57



SCHIO - Diciannovesima giornata di campionato e vittoria n. 17 per il Famila, secondo della classe, sul Fila, quinto. Derby bello e combattuto doveva essere e così è stato. Le arancioni hanno riscattato il ko (69-67) dell’andata. Il primo canestro è di Keys per le padovane dopo 29” che si ripete al 2’ con una tripla per il 2-5, bissata da Webb, 4-8 al 4’. Partenza sprint per le lupe che con due doppie di Marshall allungano 6-12. Soffre il Famila la difesa del Fila e sbaglia a ripetizione al tiro, al 7’ insegue 8-12. Fassina al 10’ impatta 12-12 per il primo parziale. Secondo quarto, il Famila passa 15-12 con Crippa. È spettacolo in campo, con giocate di qualità tecnica da parte delle squadre. Francesca Dotto con un tiro centrale piazza il vantaggio del 23-22 al 17’. Sulla difesa Schio costruisce su tripla di Crippa il 30-24 del riposo lungo. Terzo quarto, il Fila mostra una straordinaria energia, Sandri da tre non sbaglia: 38-37.Marshall al 28’ (1+0) fallisce il 42-42 con risposta da tre di Masciadri, 45-41. Al 30’ il Fila soffia sul collo del Famila, 45-43. Ultima decina, il Famila con la panchina lunga firma il 57-45 al 35’. Il Fila reagisce con un 6-0. Crippa è in grande serata,con una tripla e due doppie realizza il 67-56 a 22” dalla sirena. A chiudere 67-57 è Tonello ai liberi (0+1). Il campionato si ferma per la Final 8 di Coppa Italia a San Martino di Lupari e la nazionale, riprenderà domenica 24 marzo con le arancioni in trasferta a Empoli. Nel prossimo fine settimana spazio alla Coppa Italia. Venerdì i quarti: ore 14 Ragusa-Vigarano, 16.15 Schio-Lucca, 18.35 Broni-Sesto San Giovanni e 20.45 Venezia-San Martino. Sabato le semifinali tra le vincenti di Ragusa-Vigarano e Schio-Lucca alle 18 e Venezia-San Martino e Broni-Sesto alle 20,15. Domenica la finale alle 18: San Martino-Schio è possibile.



FAMILA SCHIO: Filippi, Fassina 4, Masciadri 5, Crippa 11, Gruda 17, Battisodo 8, Andrè, Francesca Dotto 4, Lavender 10, Quigley 8, Micovic ne All.: Pierre Vincent.

FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Caterina Dotto ne, Webb 8, Fietta ,Tonello 1, Keys 10, Melinka 2, Milani ne, Marshall 19, Pastore, Tognalini 6, Sandri 9. All.: Gianluca Abignente.

ARBITRI: Dori di Mirano, Padovano di Arcore, Culomone di Bologna,

NOTE. Tiri liberi, da due, da tre: Famila 5/7, 25/48, 4/10; Fila 7/12, 19/47, 4/15. Rimbalzi attacco/difesa: Famila 8/32, Fila 8/22. Palle perse/recuperate: Famila 22/14, Fila 9/14. Uscita per falli Francesca Dotto. Parziali: 12-12, 30-24 (18-12), 45-43 (15-19), 67-57 (22.14). Spettatori 1.800.

