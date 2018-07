Nordic Walking, ecco i 17 nuovi istruttori diplomati in Veneto

BELLUNO - Due week end di studio con tanta pratica e altrettanta teoria. Alla fine, però, il risultato è arrivato: a Pranolz (Bl) domenica si sono diplomati 17 nuovi istruttori di Nordic Walking. Ad esaminare gli allievi provenienti da varie città del Veneto (due sono di Belluno) sono state due donne: le formatrici Alessandra Antole e Alessandra Magagnin, ovvero due master (che rappresenta il livello più alto dell'insegnamento). Al rifugio Pranolz dove si sono tenute le lezioni nei week end del 16 e 17 giugno e 30 giugno/1 luglio era rappresentato un variegato mondo delle professioni a dimostrazione di come il Nordic Walking stia prendendo piede un po' ovunque per i suoi benefici sia a livello muscolare che cardio circolatorio.



"Il fatto che qui ci siano manager, medici, odontotecnici, giornalisti, funzionari - ha esordito Alessandra Antole presentandosi agli allievi durante la prima giornata - significa come il Nordic stia coinvolgendo trasversalmente molte persone perchè ne comprendono le potenzialità per una vita sana e per un benessere non solo fisico ma anche mentale". Adesso i nuovi istruttori potranno intraprendere il nuovo cammino che li porterà a diffondere la disciplina del Nordic Walking e ad insegnare a nuovi allievi la giusta tecnica per trarre da questo sport i maggiori benefici. Anche perchè quando impari a conoscere il Nordic non ne puoi più fare a meno.Questo l'elenco completo dei diplomati:

