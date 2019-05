di Lorenzo Santilli

RIETI - Sogna in grande la Zeus, al PalaVerde va in scena gara 1 dei quarti di finale, tra i padroni di casa della De' Longhi Treviso e la Npc Rieti. Minuto di raccoglimento in memoria del coach Arnaldo Taurisano.



TERZO QUARTO

27'- Ancora Vildera, primo dei suoi in doppia cifra, ma Alviti fa un'altra grande giocata, tap in vincente e fallo. Rimedia una stoppata Vildera, cresce pericolosamente Treviso e Rossi richiama un deludente Jones, per dar spazio a Carenza. Gira bene l'attacco reatino, ma tarda ad arrivare il canestro, grande stoppata di Tessitori. Ancora a segno Carenza, positiva la sua prestazione, che prova per Tessitori, arriva un'altra stoppata. Altro errore di Casini, che fallisce un canestro facile, siamo sul 46-33.

23'- Al via la ripresa, fallo in attacco di Treviso, palla a Rieti, ma continua la giornata storta di Jones, 0/5 al tiro. Fallisce nuovamente Jones, solidissima la difesa veneta, colpisce l'attacco con Imbrò, tripla frontale perfetta. Ci pensa Vildera a sbloccare il punteggio per Rieti nella terza frazione, per lui un piazzato dalla media perfetta, subito una bomba di Tessitori, massimo vantaggio veneto, siamo sul 42-31.



SECONDO QUARTO

20'- Non trova il bersaglio Jackson, appena rientrato, bella virata di Toscano, che entra ma non trova il vetro. Accorcia Toscano, sbaglia invece Imbrò, che tira da lontanissimo. Quanti errori ora in attacco per la Zeus, fallisce anche Treviso, che resta avanti 36-27. Termina il primo tempo.

17'- Buon possesso di Rieti, ma Bonacini non se la senti di tirare, qualche secondo più tardi arriva la conclusione di Carenza, che non sbaglia, seconda tripla per lui. Che giocata di Treviso, recuperata palla su Jones, i veneti ripartono in contropiede e colpiscono di nuovo. Richiama i suoi Rossi nuovamente, con Treviso che sta esprimendo una bellissima pallacanestro, con giocate costruite alla perfezione, che portano gli uomini di Menetti al massimo vantaggio. Bell'azione di Rieti, che fallisce con Jones, mentre trova la retina Casini, dopo una buona circolazione di palla, Menette si arrabbia e chiama time out. Siamo sul 36-25.

13'- Si torna in campo, azione solitaria di Vildera che regge l'impatto con Chillo, sfruttando l'aiuto del tabellone, per Treviso debutta Sarto e va subito a segno. Ancora Vildera, ma Treviso continua a segnare con Uglietti. Perde palla Bonacini, che scivola, riparte Treviso, che sbaglia però conclusione, per Rieti ancora sugli scudi Vildera, che non batte i lunghi veneti. Trova una tripla la Zeus con Toscano, liberissimo non fallisce, mentre arriva il primo fallo per Bonacini. Siamo sul 26-19.



PRIMO QUARTO

10'- Altra palla persa della Zeus, colpisce Burnett, richiama immediatamente i suoi Rossi. Deve colpire dall'arco la Zeus, arriva subito la tripla di Zeus, al 17 reatino risponde Tessitori. Va in lunetta Rieti, Tomasini realizza due tiri liberi, per Treviso primo giro a cronometro fermo per Chillo, ex di turno, 2/2. Bella giocata di Casini, che alza la parabola, ancora Chillo, positivo il suo impatto, termina la prima frazione con un canestro non convalidato a Conti. Punteggio sul 21-12

7'- Torna in attacco Rieti, fischiata infrazione di passi per Jones, faticano gli ospiti a rimbalzo, ben sei i rimbalzi catturati da Treviso. Primo giro in lunetta per Vildera, 1/2 il numero 8 reatino, mentre continua a giocare sul suo pivot la De' Longhi, che sfrutta la fisicità di Tessitori. Duello tra Vildera e Tessitori, esce momentaneamente il centro reatino, al suo posto Carenza, arriva l'allungo trevigiano con Burnett, a segno dall'arco. Debuttano nel match Conti e Chillo, siamo sul 13-5.

3'- Si inizia, primo possesso per Treviso, subito a segno Alviti, reattivo a rimbalzo, resta in fase offensiva la De' Longhi, con Toscano che ferma fallosamente Burnett, 1/2 in lunetta. Vildera sbaglia in area, mentre va a segno il pivot veneto, Tessitori, gancio mancino realizzato. Si sblocca Vildera in appoggio, tripla di Severini, che intensità. Accorcia Jackson dalla media, punteggio sul 8-4.



I QUINTETTI INIZIALI

Treviso: Imbrò Burnett Alviti Severini Tessitori

Rieti: Jackson Tomasini Toscano Jones Vildera



Un appuntamento con la storia per la società di patron Cattani, alla prima nell'impianto teatro dei successi della Benetton Treviso, che ora ospita la lanciatissima Treviso Basket, guidata da Max Menetti, sceso di categoria con l'obiettivo di riportare i veneti nell'elitè del basket italiano. Il tecnico dei veneti, dovrà fare a meno, oltre che a Lombardi, per lui stagione finita, anche del talento di Logan, lasciato al riposo per un problema fisico. Nessuna defezione per Rossi, al completo e pronto a tentare di sferrare il colpo in casa della favorita Treviso.



COSI’ IN CAMPO

De' Longhi Treviso: 0 Tessitori, 2 Burnett, 3 Sarto, 4 Alviti, 10 Barbante, 12 Imbrò, 14 Epifani, 15 Chillo, 16 Uglietti, 20 Severini. All. Menetti.

Zeus Npc Rieti: 0 Finco, 3 Jackson, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Vildera, 11 Conti, 14 Jones, 17 Carenza, 23 Nikolic, 32 Bonacini F. All. Rossi.

Arbitri: Moretti (Pg), Centonza (Ap), Chersicla (Lc).

© RIPRODUZIONE RISERVATA