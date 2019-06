Roland Garros, Thiem piega Djokovic in 5 set e va in finale

Dominic Thiem conquista la finale del Roland Garros. L'austriaco numero 4 del mondo approda per il secondo anno consecutivo all'atto finale della prova dello Slam che si disputa sulla terra parigina piegando il n.1 del mondo, il serbo Novak Djokovic, dopo una maratona cominciata ieri e interrotta per la pioggia, col punteggio di 6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5 dopo 4 ore e 13 minuti di gioco. Sul 5-3 l'austriaco si è fatto annullare 2 match point da Djokovic. In finale Thiem, a caccia della sua prima affermazione in uno Slam, incontrerà come lo scorso anno Rafa Nadal che ha Parigi ha trionfato 11 volte.

