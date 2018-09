Famila Schio all'assalto della Supercoppa: la sfida con Lucca

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Grande appuntamento di basket femminile alle 18 di domani 30 settembre al PalaRomare per la sfida tra il Famila Schio e il Gesam Gas Lucca che assegnerà la Supercoppa 2018, edizione numero 23. È la quindicesima partecipazione per il Famila Schio, campione d’Italia in carica, che ha vinto 9 edizioni della Supercoppa, le ultime 7 consecutive. Tra la tifoseria arancione, abituata alle vittorie, c’è attesa mista ad ansia perchè nelle amichevoli disputate la squadra a ranghi ridotti non ha brillato. Domani mancheranno le due pivot titolari: la francese Gruda impegnata in Spagna nei Mondiali e la statunitense Lavender negli Usa a giocare nella Wnba, arrivareannoa Schio tra il 7 e 10 ottobre. La partita di domani è senza pronostico, per un Famila alla ricerca dell’amalgama dopo un mercato estivo che ha modificato per 9/12 il roster che nel 2017/18 ha vinto Supercoppa, Coppa Italia e scudetto. Il Famila 2018/19 è composto da giovani atlete di talento che gravitano nell’orbita delle nazionali Senior e Under 20. Il tecnico Pierre Vincent, francese al secondo anno a Schio è schietto nell'analisi della gara. «In questi giorni di preparazione abbiamo lavorato sulla costruzione del nostro stile di gioco, sul quale dobbiamo costruire la nostra fiducia. È un processo lungo e dobbiamo imparare soprattutto a gestire tutte le situazioni che si presentano davanti a noi. Lucca è un avversario ostico, tradizionalmente aggressivo e noi dovremo essere bravi a controllare la palla in attacco per evitare di subire il contropiede e porre molta attenzione nella gestione dei rimbalzi. Credo saranno queste le chiavi del match di domani». La partita di Supercoppa anticipa di una settimana l’avvio del campionato n. 88 con l’Opening day di Torino del 6 e 7 ottobre: il Famila giocherà alle 16 di domenica contro Battipaglia, con un pullman di tifosi al seguito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA