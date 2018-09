Doping, udienza Magnini il 15 ottobre

Si terrà il 15 ottobre alle ore 14 l'udienza al Tribunale nazionale antidoping di Nado Italia, il processo a Filippo Magnini. La procura antidoping ha chiesto per l'ex nuotatore azzurro la squalifica di otto anni per presunta doppia violazione del codice Wada per consumo o tentato consumo di sostanze dopanti e favoreggiamento. Il giorno 18 ottobre invece sarà la volta dell'ex compagno di Magnini, Michele Santucci.

