La Wada cerca un nuovo produttore per le provette antidoping

L'agenzia mondiale antidoping (Wada) è alla ricerca di una nuovo produttore per le provette per le urine utilizzate per i campioni prelevati nei controlli antidoping, dopo che il produttore svizzero Berlinger ha dichiarato che non avrebbe più prodotto i kit. La Wada «sta cercando attivamente un produttore alternativo dei kit di raccolta dei campioni» e sta collaborando con l'istituto delle organizzazioni nazionali antidoping e le organizzazioni antidoping. Berlinger ha spiegato in un comunicato che venerdì smetterà di produrre le provette a medio termine. Continuerà a fornirle in accordo con la Wada per una fase di transizione. La Wada ha detto che il 2 marzo Berlinger ha riferito di «possibili preoccupazioni sull'integrità di alcune delle sue provette» che si erano incrinate una volta congelate. Berlinger ha fornito provette per i test antidoping al Comitato olimpico internazionale per 17 anni, ma dopo le accuse di manomissione ai Giochi invernali di Sochi del 2014, è stato sviluppato un nuovo modello. Il mese scorso è stato riferito che un laboratorio antidoping di Colonia aveva scoperto a gennaio che le nuove provette potevano potenzialmente essere soggette all'apertura manuale dopo il congelamento di un campione.

