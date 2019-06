Dutee Chaand, l'atleta indiana si dichiara gay. La famiglia e tutto il villaggio la ripudia

Dutee Chand ha 23 anni e, oltre ad essere la sportiva più veloce dell’India, è anche la prima atleta del suo Paese ad aver fatto coming out. Una scelta che ha raccolto l’apprezzamento di tanti, ma non della sua famiglia e del suo villaggio, che l’hanno ripudiata. Lo riporta la BBC.



Vincitrice della medaglia d’argento nei 100 metri ai Giochi dell’Asia, Dutee Chand ha raccontato la sua storia d’amore omosessuale all’Indian Express nel mese di maggio: “Essere innamorata non è un crimine”. I famigliari hanno ripudiato l’atleta, costringendola ad andare via dal piccolo villaggi. «In questo passo non possiamo appoggiarla - dice la mamma - Noi viviamo in una comunità tradizionale, che non permette queste cose, come facciamo ora a guardare in faccia i nostri vicini, i parenti, tutta la gente?«. «È immorale, ci ha distrutto, non posso perdonarla», tuona invece il padre.



ma Dutee va avanti per la sua strada: «Mi hanno detto di trovarmi un uomo, di sposarlo e fare dei figli. Per questo ho confessato la mia vita privata. Ma non sono una bambina, so decidere da sola, passerò la mia vita con chi voglio. Non so se la mia famiglia tornerà a starmi vicina, ma io sono in pace con me stessa»

