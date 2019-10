Eddy Merckx cade in bici, ricoverato in ospedale per trauma cranico

di Francesca Monzone

Apprensione per il mondo del ciclismo e tutto il Belgio, Eddy Merckx, il più vittorioso corridore al mondo, è ricoverato in ospedale per trauma cranico, in seguito ad una caduta in bici. Secondo il quotidiano belga Het Nieuwsblad, il cinque volte campione del Tour de France, sarebbe caduto ieri mentre era in bici con un gruppo di amici. Il campione settantaquattrenne, attualmente è ricoverato presso l’ospedale di Dendermonde, vicino a Gent, per un importante trauma cranico. Il “Cannibale” non sarebbe in pericolo di vita, ma a causa di un pacemaker, verranno adottate misure di controllo più serie e per oggi sono previsti ulteriori controlli.



LEGGI ANCHE Eddy Merckx cade in bici, chi è il 5 volte vincitore di Tour de France e Giro d'Italia

LEGGI ANCHE Granfondo Campagnolo Roma, festa grande al Circo Massimo per la gara ciclistica della Capitale



Altre informazioni sono state rilasciate da uno degli amici più stretti del campione belga, Paul Van Himst, che all'emittente belga Sporza, ha dichiarato: "Sono stato in contatto con sua moglie Claudine, tutta la sera di ieri - ha detto l'amico - Secondo lei, tutto sommato la situazione sarebbe sotto controllo e per oggi sono previsti nuovi test." Attualmente in ospedale è ricoverato anche un altro grande campione del ciclismo. L’ottantatreenne francese- otto volte vincitore di un podio al Tour - e nonno del campione olandese Mathieu Van der Poel, è ricoverato dalla scorsa settimana in ospedale in gravi condizioni. La famiglia di Poulidor ha fatto sapere che la gente non dovrà aspettarsi buone notizie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA